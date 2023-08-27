سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة هيفاء وهبي، بعد حفلها الأخير في محافظة كفر الشيخ، الذي شهد حضور جماهيري كبير.

وبلغ سعر فستان هيفاء وهبي، في حفل كفر الشيخ، 3 آلاف و800 دولار أمريكى، أي ما يقرب من 120 ألف جنيه مصري.

فستان هيفاء وهبي

فستان هيفاء وهبي

حفل هيفاء وهبي

وشاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها عدة صور من قريه مارينا دلتا بكفر الشيخ عبر حسابها بموقع انستجرام.

و علقت علي الصور قائلة: «شكرا عالحب الكبير،كنت مبسوطه جدا بوجودي معاكم في قريه مارينا دلتا بكفر الشيخ وكنت سعيده بوجودكم معايا واستقبالكم الجميل ،شكرا للحشد الكبير، واشوفكم تاني عن قريب».

أغاني هيفاء وهبي

وكانت طرحت هيفاء وهبي مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

أعمال هيفاء وهبي

من جهة أخرى، عرض مؤخرا للفنانة هيفاء وهبي، فيلم رمسيس باريس، في موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

رمسيس باريس

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.