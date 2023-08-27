بعد انضمام مصر.. إيران: "بريكس" ستنقل القوة من الغرب إلى الشرق

قال مساعد الرئيس الإيراني محمد علي حسيني، اليوم الأحد، إن مجموعة "بريكس" ستحكم نظام وتوازن السياسة العالمية.



وأضاف حسيني قائلا :"أمريكا لم تحقق هدفها في عزل إيران، نتيجة لزيادة التبادل التجاري لإيران مع جيرانها في آسيا الوسطى، وبلدان أمريكا اللاتينية، حسبما نقلت وكالة فارس الإيرانية.

وشدد حسيني على أهمية مجموعة "بريكس" والتي تكمن في شمولها مثل الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، معتبرا أن هذا الأمر سيؤدي إلى انتقال القوة من الغرب الى الشرق، وبالتدريج سيحكم النظام والتوازن السياسة العالمية.