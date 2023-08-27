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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ألذ ساندوتشات ممكن تجربوها.. "كودو الدجاج"

طريقه عمل ساندوتشات
طريقه عمل ساندوتشات كودو الدجاج

تعرف الكودو بأنها حشوة الدجاج المستخدمة لتحضير العديد من الساندوتشات والمعجنات المختلفة، حيث من الممكن تحضير ساندوتش الكودو بالدجاج مع الخضروات، وتقديمه مع السلطات والصلصات المفضلة.. إليك الخطوات.

 

طريقه عمل ساندوتشات كودو الدجاج:

المقادير:

‏-  3 صدور دجاج فيليه مقطعة شرائح
‏-  6 خبز ساندوتشات
‏-  1 طماطم مقطعة
‏-  ¼ كوب خس مفروم خشن
‏-  4 معلقة كبيرة كاتشب
‏-  4 معلقة كبيرة مايونيز
‏-  2 معلقة كبيرة صويا صوص
‏-  2 معلقة كبيرة عصير ليمون
‏-  2 معلقة كبيرة زيت زيتون
‏-  2 معلقة كبيرة خردل
‏-  1 معلقة صغيرة ثوم بودرة
‏-  1 معلقة صغيرة بصل بودرة
‏-  1 معلقة صغيرة أوريغانو
‏-  1 معلقة صغيرة بابريكا
‏-  1 معلقة صغيرة ملح

 

طريقة التحضير:

اخلطي الدجاج المقطع مع عصير الليمون.
أضيفي الكاتشاب والصويا والخردل وملعقة من المايونيز والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والأوريغانو والملح واتركي المزيج لمدة ساعة حتى يتشرب التتبيلة.

سخني الزيت في مقلاة واسعة وأضيفي الدجاج المتبل وقلبي لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ويتحمر.

ادهني خبز الساندوتشات بالمايونيز ووزعي حشوة الدجاج والخس والطماطم وقدميه ساخناً.

يمكن شوي الساندوتشات بالجريل حسب الرغبة.

كودو الدجاج ساندوتشات ساندويتشات الكودو الخضروات الدجاج

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