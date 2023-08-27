تبدأ من 70 ألف جنيه..سيارات مستعملة مميزة| صور

سوق السيارات المصري للمستعمل الآن يشهد أقبال كبير من المواطنين ، وذلك من أجل الحصول علي سيارة مستعملة ومميزة بأسعار مناسبة ، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات عالميا بشكل غير مسبوق ، وبالتالي هذا أثر علي أسعار السيارات بالسوق المصري الجديدة أيضا .



- يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة فيات شاهين، وسيات ابيزا، وفولكس فاجن جيتا، واسبيرانزا A113 ، ورينو ميجان بالسوق المصري للمستعمل :



1- رينو ميجان موديل 2000



تستمد سيارة رينو ميجان السيدان قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الرمادي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 3999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

رينو ميجان موديل 2000

رينو ميجان موديل 2000 تباع داخل سوق السيارات بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .



2- اسبيرانزا A113

تعرض سيارة اسبيرانزا A113 الهاتشباك للبيع باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، مكنها من قطع مسافة تصل الي 130 ألف/كم، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، وبها رخصة سارية لمدة سنيتن ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

اسبيرانزا A113

يبلغ سعر اسبيرانزا A113 موديل 2011 داخل سوق المستعمل المصري 145 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .



3- فولكس فاجن جيتا موديل 2004

فولكس فاجن جيتا موديل 2004 تنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الفضي ، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فولكس فاجن جيتا موديل 2004

سعر فولكس فاجن جيتا موديل 2004 في سوق السيارات يصل الي 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

4- سيات ابيزا الهاتشباك



تنتمي سيارة سيات ابيزا الي فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الأزرق، وبها ناقل حركة مانيوال، ومحرك سعة 1300 سي سي ، وبها دهانات خارجية ، ورخصة سارية .

سيات ابيزا الهاتشباك

تأتي سيارة سيات ابيزا موديل 1999 داخل سوق المستعمل بسعر 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية والميكانيكية .

5- فيات شاهين موديل 2002

تمتلك سيارة فيات شاهين محرك سعة 1500 سي سي، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتستخدم علبة تروس ماينوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 7999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، وبها دهانات خارجية .

فيات شاهين موديل 2002

تباع سيارة فيات شاهين موديل 2002 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .