معدلات تنفيذ المشروعات قاربت الوصول إلى 100%.. إنجازات حياة كريمة في الإسماعيلية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول إنجازات مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية.

وتعتبر مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

وحسب التقرير المذاع عبر قناة “اكسترا نيوز”



- اقتربت معدلات تنفيذ المشروعات من الوصول إلى نسبة 100%.

- تأتي وحدات الإسعاف ومحطات المياه ضمن القطاعات الأعلى في نسبة التنفيذ.

- المجمعات الحكومية والصرف الصحي تأتيان ضمن القطاعات الأعلى في نسبة التنفيذ.

- قطاعات أبراج المحمول وشبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية لمياه الشرب تم تنفيذها بنسبة 100%.

- مركز القنطرة شرق صاحب أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بنسبة 83.3%.

- هناك 20 مشروعًا وصلت نسبة تنفيذها إلى ما يفوق الـ70%.

- تم الانتهاء من 110 مشروعات بـ"القنطرة شرق".