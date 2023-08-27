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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مثيرة.. نسرين طافش تمزج بين الأناقة والجمال في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة جريئة مرتدية توب مثير ابرز مفاتنها وهوت شورت جينز ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

وكانت قد أعلنت نسرين طافش عن انفصالها للمرة الثانية خلال خاصية الستوري قائلة: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية". 

آخر أعمال نسرين طافش

فيلم "أخي فوق الشجرة" هو آخر أعمال "طافش" السنيمائية حيث تم عرضه في يناير 2023 بجميع سنيمات مصر والوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن وهم الفنان رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

 

 

 

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