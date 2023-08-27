تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات والتعليم الخاص والفني بشمال سيناء

اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،اليوم الأحد، تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات بالثانوية العامة والتعليم الخاص ومدارس التعليم الفني .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات من 190 إلي 180 درجة، والتعليم الخاص من 170 إلي 165 درجة، مدرسة الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات من 180 إلي 175 درجة، مدرسة الصناعية المعمارية من 170 إلي 165 درجة، مدرسة الشيخ زويد الصناعية من 180 إلي 175 درجة .

كما تم تخفيض درجات القبول في مدرسة بئر العبد الصناعية من 180 إلي 175 درجة، مدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية من 180 درجة إلي 175 درجة،، مدرسة الشهيد إبراهيم محمد ابراهيم التجارية بنين من 160 إلي 155 درجة، مدرسة بئر العبد التجارية المشتركة من 160 الي 155 درجة، مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات من 190 الي 183 درجة .

وفي سياق آخر، صدق محافظ شمال سيناء، على تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي في مراكز الشيخ زويد والحسنة ونخل في وسط سيناء.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، إنه تم تخفيض سن القبول شهر لأبناء مركز ومدينة الشيخ زويد، و6 أشهر لأبناء مركزي الحسنة ونخل في وسط سيناء .

وأضاف أنه وفقًا لتصديق محافظ شمال سيناء سيتم تخفيض سن القبول في هذه المراكز وفقاً للقواعد والتعليمات، على أن يتم قبول للطلاب من أبناء هذه المراكز فقط والتي تنطبق عليهم القواعد والتعليمات المنظمة للقبول .