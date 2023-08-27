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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الحركة الوطنية يعلن تأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يعلن حزب الحركة الوطنية المصرية تأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح لفترة رئاسية جديدة وذلك يأتي استكمالاً لموقف الحزب الرسمي والذي سبق وأعلنه مبكراً جداً خلال مؤتمر جماهيري أنعقد خصيصاً لدعم الرئيس بمحافظة المنيا يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يوليو الماضي وذلك تحت عنوان “ الحركة الوطنية يعقد أول مؤتمر جماهيري بالصعيد لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة”.

 

وشارك في المؤتمر وفد رفيع من الحزب برئاسة رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد علي وضم الوفد الأمين العام وأمين التنظيم والامناء المساعدين ونواب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا واكد رئيس الحزب آنذاك خلال المؤتمر الجماهيري ان الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضا أي محاولات لشق الصف الوطني ، وهذا الموقف مثبت ومسجل علي الصفحة الرسمية للحزب بذات التاريخ كما تم نشره في العديد من المواقع والوكالات الاخبارية .

واستكمالاً لموقف الحزب الرسمي من الانتخابات الرئاسية المقبلة فإن الحزب يؤكد علي ان طبيعة الاوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمسرح العالمي يحتاج الي ضرورة الحفاظ علي حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال فترة حكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويضيف الحزب ان ما تحقق من انجازات ومشروعات قومية كبري وما نراه من قدرة علي مواجهة التحديات والازمات العالمية وحجز مكانة متميزة للدولة المصرية علي الصعيد الدولي يجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلب ملح تقتضيه الضرورة وتقتضيه  ايضاً المصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامج تنموية واصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة .

واشاد الحزب بحجم المبادرات الانسانية ومشروع حياة كريمة التي نفذت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات مباشرة منه وما نجم عنه من تغييرات جذرية في حياة المواطن في الريف المصري وانعكس ايضاً بشكل ايجابي علي مستوي معيشة الاسر الريفية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم .

اضافة الي المبادرات الصحية وحملة الـ 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي والمبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل والاسرة وغيرها من التحركات والحملات القومية والقوافل الطبية التي قضت علي الامراض المزمنة وعكست حجم الوعي والاهتمام من جانب النظام الحاكم بصحة الانسان وتوفير سبل الرعاية الطبية والسليمة له .

ويؤكد حزب الحركة الوطنية المصرية علي ان دعم وتأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في مرحلة مفصلية من عمر الدولة المصرية مرحلة لا تحتمل الحياد او الرمادية خاصة اننا امام مسيرة بناء وتنمية وتعمير وتغيير جذري وشامل في كل شئون الدولة مسيرة لابد وان تكتمل خاصة وان مصر  قطعت شوطاً كبيرة في طريقها نحو الجمهورية الجديدة .

الامر الذي يقتضي معه ضرورة دعم ترشح الرئيس السيسي للحفاظ علي كل هذه المكاسب بل والبناء عليها لضمان تماسك المجتمع وتلاحم الجبهة الداخلية وتثبيت اركان الاستقرار في الدولة المصرية لتستمر برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي في عهده بما يحقق نهضة تنموية شاملة وبما يضع الدولة المصرية في المكانة التي تستحقها .

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