أستاذ سياسة تايواني: الصين تزيد من تهديداتها الجوية لـ"تايبيه" يوما بعد يوم

علق بينج كوي تشين الأستاذ المشارك بقسم الدبلوماسية بجامعة تشنغتشي الوطنية في تايوان، على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد تايوان بطائرات إف 16، في ظل اختراق الطائرات الصينية للأجواء التايوانية.

وقال بينج كوي تشين خلال مداخلة عبر سكايب من تايبييه مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تزايد من المخاوف الصينية على السيادة الجوية للقوات الجوية التايوانية.

الطائرات الصينية المقاتلة

وأوضح الأستاذ المشارك بقسم الدبلوماسية بجامعة تشنغتشي الوطنية في تايوان أن زيادة عدد الطائرات الصينية المقاتلة التي تخترق المجال الجوي التايواني مؤخرا دفعت تايبييه لتعزيز قدرات القوات الجوية التايوانية، وبرهنت الصين على نواياها بعد أن منعت توريد مقاتلات من طراز جديد لتايوان.

وذكربينج كوي تشين أن الصين تزيد من تهديداتها الجوية يوما بعد يوم في المجال الجوي التايواني بخاصة على مدى العامية المقبلين، ما يبرهن أن الجيش الخاص بالصين يستعد لعمليات عدائية ضد تايوان.



