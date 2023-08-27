على هامش ملتقى الأزهر.. انطلاق ورش عمل مبادئ فن رسم الكاريكاتير والبورتريه

انطلقت أولى أيام فعاليات ورش عمل تعليم «مبادئ رسم الكاريكاتير والبورتريه» التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، اليوم، على هامش ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه، في الفترة من ٣١:٢٧ أغسطس الجاري.

وتستهدف الورش الطلاب الوافدين الراغبين في تعلم رسم شخصيات كاريكاتيرية بأشكال ساخرة؛ لإضافة روح من الدعابة والتعبير عن القضايا التي تعوق المرأة وإنجازاتها في جميع المجالات، من خلال تزويدهم بالأفكار والمهارات الفنية الدقيقة، ويتبع ذلك تطبيقات عملية لنماذج من رسومات الكاريكاتير، حيث يتمكن المتدربين في النهاية من تعلم مبادئ الرسم الكاريكاتيري، والبورتريه.

وقام بتدريب الطلاب والطالبات في ورشة اليوم خبراء وفنانون متخصصون في الكاريكاتير والبورتريه، وهم: عماد عبد المقصود، و فاطمة حسن، ورغداء عبد الجواد، وإسلام زكي.

كما يعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في نهاية فعاليات الورش التدريبية عن أنه سيتم تقييم الطلاب من خلال عقد اختبارات عملية؛ لاختيار أفضل 10 طلاب؛ للفوز بجوائز نقدية قيمة كل جائزة ألف جنيه، بالإضافة إلى عرض لوحاتهم الفنية ورسوماتهم الكاريكاتيرية في المعرض المصاحب للملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه.

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