عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

على هامش ملتقى الأزهر.. انطلاق ورش عمل مبادئ فن رسم الكاريكاتير والبورتريه

فن رسم الكاريكاتير
فن رسم الكاريكاتير والبورتريه

انطلقت أولى أيام فعاليات ورش عمل تعليم «مبادئ رسم الكاريكاتير والبورتريه» التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، اليوم، على هامش ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه، في الفترة من ٣١:٢٧ أغسطس الجاري.

وتستهدف الورش الطلاب الوافدين الراغبين في تعلم رسم شخصيات كاريكاتيرية بأشكال ساخرة؛ لإضافة روح من الدعابة والتعبير عن القضايا التي تعوق المرأة وإنجازاتها في جميع المجالات، من خلال تزويدهم بالأفكار والمهارات الفنية الدقيقة، ويتبع ذلك تطبيقات عملية لنماذج من رسومات الكاريكاتير، حيث يتمكن المتدربين في النهاية من تعلم مبادئ الرسم الكاريكاتيري، والبورتريه.

وقام بتدريب الطلاب والطالبات في ورشة اليوم خبراء وفنانون متخصصون في الكاريكاتير والبورتريه، وهم: عماد عبد المقصود، و فاطمة حسن، ورغداء عبد الجواد، وإسلام زكي.

كما يعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في نهاية فعاليات الورش التدريبية عن أنه سيتم تقييم الطلاب من خلال عقد اختبارات عملية؛ لاختيار أفضل 10 طلاب؛ للفوز بجوائز نقدية قيمة كل جائزة ألف جنيه، بالإضافة إلى عرض لوحاتهم الفنية ورسوماتهم الكاريكاتيرية في المعرض المصاحب للملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه.

0fa09e18-fe03-4a9d-b7d0-3c8c4f80d2d3
0fa09e18-fe03-4a9d-b7d0-3c8c4f80d2d3
5cb9553d-342e-4a50-942d-52bc5fda553d
5cb9553d-342e-4a50-942d-52bc5fda553d
7c7d8ca2-76d7-4cd6-8f2b-76ec55f45a50
7c7d8ca2-76d7-4cd6-8f2b-76ec55f45a50
93e333ca-d9e8-407b-82e5-1ccaba3e3ea6
93e333ca-d9e8-407b-82e5-1ccaba3e3ea6
الكاريكاتير البورتريه الوافدين الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

قرار قضائى عاجل بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

ترشيحاتنا

شاهد .. أول لقطات من استئناف مفاوضات سد النهضة

رئيس وفد إثيوبيا يعلق على استئناف مفاوضات سد النهضة

بإجمالي 5684 متقدما.. الجامع الأزهر: الثلاثاء.. انطلاق اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن الكريم

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

تطور خطير.. مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

فيديو

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ