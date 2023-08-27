حزب مصر أكتوبر: ندعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

قالت الدكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إنهم أصدروا بيانا، اليوم الأحد، أعلنوا خلاله دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأوضحت جيهان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: أن "الرئيس السيسي هو رجل المرحلة، والبلد خرجت من ثورتين أكلتا الأخضر واليابس".

وأضافت: “دورنا نفهم الناس ونوعيهم ونشرح لهم الإنجازات الموجودة، إحنا طلبنا من الرئيس السيسي الترشح بعد 3 يوليو، وما زلنا نراه رجل المرحلة”، معقبة: "الرئيس السيسي أعاد مكانة مصر إقليميا ودوليا".