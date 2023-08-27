حزب مصر أكتوبر يعلن دعمه الكامل لترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

أعلن حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، دعمه الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة في الاستحقاق الرئاسي المرتقب خلال الشهور المقبلة، حيث يأتى ذلك انطلاقا من منجزه الوطنى الملموس بدءا من استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد.

وأكد الحزب فى بيان صحفى له اصطفافه خلف القيادة السياسية، تأسيسا على تقديره العميق لحجم المنجزات المتحققة بامتداد مصر، وسعيا إلى مواصلة النجاحات المتتابعة منذ 10 سنوات وما تزال، وهو الأداء الذى نجد من الضروري لاستمراره أن يستكمل الرئيس السيسي تلك التجربة الطموح، وأن تستفيد الدولة المصرية بولاية جديدة تحت قيادة رئيس مخلص وأمين وجاد ولا يعرف سوى لغة الكفاءة والإنجاز.

ودعا حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة النهوض الوطنية الشاملة، وتعزيز حالة السلم والاستقرار، وإنجاز رؤيته الوطنية التى أعادت مصر لموقعها الإقليمى المتقدم، وحجزت لها مكانا في مصاف القوى الناهضة والدول الفاعلة في محيطها والعالم.

وتابع: أن من الضروري في ذلك المقام أن نستذكر كيف كانت مصر قبل عشر سنوات، والمخاطر الوجودية التي أحاطت بها من كل جانب، وهددتها من الداخل والخارج تحت حكم الإخوان، ثم طوال سنوات من المواجهات الدامية مع إرهاب أسود لم يتوقف عن محاولات تقويض الوطن وأمنه القومى وسلامة المصريين، ولم يكن ميسورا أن نعبر تلك التحديات الجسام إلا بمعاونة المؤسسات الوطنية وفي قلبها القوات المسلحة، وعلى رأسها الرئيس السيسي، الذى استجاب لصوت الشعب وإرادته في التخلص من غطرسة الجماعة الإرهابية، ثم تصدى لإرهابها، وأعاد بناء الجبهة الوطنية وتحصين مناعة الدولة ومؤسساتها، واستعاد الأمن والاستقرار ثم أطلق أوسع موجة للبناء والتنمية.

ورأى الحزب أن ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، يستحق أن نستكمل المسيرة التى ساعدت مصر والمصريين على سباق الزمن وإحراز النجاحات بوتيرة من العمل والإنجاز لم نعرفها من قبل، وذلك أبرز ما يدفعنا إلى دعوة الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلى إعلان تأييدنا الكامل لسيادته والاصطفاف خلفه الآن، وفي الانتخابات وبعدها، من أجل الحفاظ على ما تحقق من نهضة تنموية شاملة في عموم البلاد.

وأضاف:لقد شهدنا خلال حكم الرئيس السيسي طفرة ضخمة في كل المجالات، كما شهدنا إقامة مشروعات قومية عملاقة حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وعاشت المرأة المصرية عهدها الذهبي بمزيد من التمكين والوصول إلى حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية كانت ممنوعة عليها، كما حصل الشباب على فرص عريضة للتدريب والتأهيل وصقل المهارات والوصول إلى الوظائف والمناصب التنفيذية، لتتكامل عناصر القوة البشرية المصرية مستفيدة من كل الفئات وداعمة للجميع على قدم المساواة.

واستطرد:بالنظر إلى أوضاع مصر قبل الرئيس السيسي وبعدها، تبدو الصورة واضحة في اختلافها وآثارها، ومعدلات العمل والإنجاز غير مسبوقة، والطموحات وخطط المستقبل كبيرة ولا حدود لها. ولأننا نتطلع إلى تفعيل طاقتنا الكاملة من أجل تحقيق الأحلام التى تليق بمصر والمصريين، نرى لزاما علينا أن ندعو الرئيس إلى الترشح، وأن نعلن بكل الفخر والتقدير تأييدنا الكامل له في هذا الاستحقاق.

وتابع:لقد كان الأمر محل بحث ضمن مؤسسات حزب مصر أكتوبر، ويطيب لنا بكل الفخر وبعد تجربة نقاش ديمقراطي ناضجة أن نعلن أن قرار الحزب قد انتهى بإجماع المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي واللجنة العليا، إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لولاية رئاسية جديدة، مع تسخير كل إمكانيات الحزب والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، مؤكدين أننا نتلمس في ذلك ما لمسناه من إرادة شعبية ترقى إلى الإجماع بين قواعدنا ودوائر الحزب على امتداد مصر.

واختتم الحزب بيانه قائلا:وإننا إذ نعلن ذلك بفخر واعتزاز، نتمنى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق، ولمصر دوام التقدم والازدهار مع قيادتها الحكيمة.