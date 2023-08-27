خالد أبو بكر يطالب المشككين في قناة السويس الجديدة بالاعتذار للرئيس السيسي

طالب خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، المشككين في مشروعات قناة السويس، بالاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأن ما قام به في قناة السويس، مشروع ناجح، وبالأرقام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هناك تواصل هاتفي يومي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أسامة ربيع؛ لمتابعة أي مشروع يتم تنفيذه أو معدة يتم شراؤها في الهيئة.

واختتم خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، أن الجفاف الذي ضرب بعض القنوات في العالم، أدى لزيادة معدلات مرور السفن في قناة السويس.