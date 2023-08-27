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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الأربعين بالبساتين يشكون من انتشار المقاهي ومحلات مواد البناء

اشغالات الطريق
اشغالات الطريق

أرسل القارئ أسامة جمال شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال اصحاب محلات مواد البناء والمقاهي للشارع الذي يسكن به.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان   شارع الاربعين تقسيم الخلواتى التابع لحى البساتين المنطقه الجنوبيه من اتجاه عمائر الأوقاف احتلال محل مواد البناء  الشارع وذلك بوضع الرمال والطوب والأسمنت و الزلط فى منتصف الشارع واستغلال مساحة كبيرة من الطرق العام دون وجود حق.

واحتلال المقاهي الذين يضعون الكراسي و ترابيزات في منتصف الشارع واستغلال مساحة كبيرة من الطريق العام دون وجه حق، جدير بالذكر ان محلات مواد البناء والمقاهي تم اصدار قرار اغلاق وتشميع حسب ما افادت به  شكاوى مجلس الوزراء، مشيرا ان القرار لم ينفذ حتي الان علما ان محلات مواد البناء والمقاهي يقوم بمزاوله اعمالهم دون اي اعتراض من احد. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

اعتراض استغلال أفادت إصدار اغلاق الاربعين الأوقاف الجنوبي أسمنت احتلال المقاهى أعمال الطريق العام المنطقة الجنوبية بموقع صدى البلد

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