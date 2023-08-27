سكان شارع الأربعين بالبساتين يشكون من انتشار المقاهي ومحلات مواد البناء

أرسل القارئ أسامة جمال شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال اصحاب محلات مواد البناء والمقاهي للشارع الذي يسكن به.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع الاربعين تقسيم الخلواتى التابع لحى البساتين المنطقه الجنوبيه من اتجاه عمائر الأوقاف احتلال محل مواد البناء الشارع وذلك بوضع الرمال والطوب والأسمنت و الزلط فى منتصف الشارع واستغلال مساحة كبيرة من الطرق العام دون وجود حق.

واحتلال المقاهي الذين يضعون الكراسي و ترابيزات في منتصف الشارع واستغلال مساحة كبيرة من الطريق العام دون وجه حق، جدير بالذكر ان محلات مواد البناء والمقاهي تم اصدار قرار اغلاق وتشميع حسب ما افادت به شكاوى مجلس الوزراء، مشيرا ان القرار لم ينفذ حتي الان علما ان محلات مواد البناء والمقاهي يقوم بمزاوله اعمالهم دون اي اعتراض من احد.



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