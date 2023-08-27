خالد عكاشة ضيف محمد الباز في برنامج «الشاهد»| الليلة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الليلة، في برنامج الشاهد، للحديث حول شهادته عن الجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية وآلية تشكيلها.

ويتحدث "عكاشة" خلال الحلقة، عن كواليس نشأة الجماعات الإرهابية في سيناء، وتحديدا تنظيم التوحيد والجهاد، على يد خالد مساعد، واستهدافهم للسياحة، في سلسلة عمليات ممنهجة، وكيف كان جبل الحلال لهم بمثابة وكر وملاذ آمن، إلى أن تم استهدافهم هناك.

إكسترا نيوز

برنامج "الشاهد" يذاع يوميا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساء.