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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادية مصطفى: حفلات مهرجان القلعة تؤكد حب الشعب للفن الجميل

الفنانة نادية مصطفي
الفنانة نادية مصطفي

قالت الفنانة نادية مصطفى، إن جميع المواطنين في العالم العربي يرون حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء بسبب نقل القنوات لهذا الحدث الهام، مشيرة إلى أن هذه المهرجانات تظهر رقي نجوم الفن المصري للعالم أجمع.

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وأضافت "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن حفلات مهرجان القلعة تأكد علي أن الجمهور المصري يريد الفن الراقي والأصوات الجميلة، موضحة أنها تشكر إدارة الأوبرا المصرية لأنها قامت باختيار الأصوات المشتركة في المهرجان بدقة عالية.

وتابعت الفنانة نادية مصطفى، أنها تنتظر حفلها داخل مهرجان القلعة للموسيقي والغناء كل عام من أجل إدخال الفرحة إلي قلوب جماهيرها البسطاء الذين ينتظرون حفلاتها كل عام.

وارسلت الفنانة نادية مصطفي شكرها لوزيرة الثقافة ووزير السياحة لدعهم لمهرجان القلعة للموسيقي والغناء.

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