نقيب الزراعيين : مشروع توشكى واجه تحديا كبيرا لإنشاء الترع

كشف سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن أهمية مشروع توشكى كواحد من المشروعات القومية البارزة التي قامت بها الدولة. وأوضح أن هذا المشروع واجه تحديًا كبيرًا حيث تم تفجير أحد الجبال لإنشاء الترع في منطقة توشكى.

وأضاف خليفة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أن تم استصلاح 550 ألف فدان في منطقة توشكى، وهناك خطط للوصول إلى مليون فدان.

وأوضح نقيب الزراعيين أن بعض الأراضي في توشكى تمتلكها شركات القطاع الخاص، وهذه الأراضي تنتج محاصيل متنوعة مثل القمح والفواكه والنخيل.

وفيما يخص المطالبات بوقف المشروعات الزراعية، رد خليفة قائلاً: "لولا المشروعات القومية، كان وضعنا كان إزاي؟!" مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات لتحقيق التنمية.

وأكد أن هناك استقرارًا في إنتاج الخضروات والفاكهة في مصر، لكن مع ذلك يتم استيراد كميات كبيرة من القمح والذرة. وعبّر عن تمنيه بزيادة المساحات الزراعية في الودي والدلتا من خلال حزم تحفيزية.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أهمية تقديم دعم للمزارعين وتوسيع المساحات الزراعية في الوادي والدلتا، مشيرًا إلى توجيه الرئيس السيسي بإيلاء الأولوية لزراعة القمح والذرة في تلك المناطق.