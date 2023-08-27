مستشار لجنة الحج: هبوب رياح شديدة لم تشهدها مكة من 60 سنة

قال الشيخ سعد بن جميل القرشى مستشار اللجنة الوطنية لـ الحج والعمرة بـ المملكة العربية السعودية، إنه من الطبيعى نعطى إنذارات عندما يكون لدينا سيول وأمطار لأخذ الحيطة والحذر، وهى تبدأ من اليوم حتى الثلاثاء القادم لهطول أمطار ربنا يجعلها خير علينا يارب.



وأضاف الشيخ سعد بن جامين القرشى خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن هذه المرة الأولى تأتى رياح شديدة لم تشهدها المملكة منذ 60 عاما، لافتا إلى أن الحواجز بالحرم المكي كانت بلاستيكية خفيفة تأثرت بالرياح.



وأكد سعد بن جامين القرشى، أخذنا كل الاحتياطات ولا يوجد إصابات، وإذا حدث أمور خطيرة سنوقف تدفق المعتمرين.