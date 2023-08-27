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رئيس التحرير
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سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

مذيع صدى البلد طارق
مذيع صدى البلد طارق موسى

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية خاصة، حول الطقس المتوقع خلال الشهور المقبلة بسبب ظاهرة النينو التي شهدناها أيضا خلال فصل الصيف، وتركت آثارا سلبية في عدد من الدول وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بـ ٨٤ تريليون دولار. 

وتعرف ظاهرة النينو، بأنها ارتفاع درجة حرارة سطح البحر، وتحدث ما بين عامين إلى 7 أعوام، ويتم الإعلان عنها، عندما ترتفع درجات حرارة البحر في شرق المحيط الهادئ الاستوائي نصف درجة مئوية فوق المتوسط طويل الأجل.

وتأثير الظاهرة يكون محسوسا بشكل أكبر خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وأوائل الربيع، مما يجلب المزيد من الأمطار والعواصف عبر جنوب الولايات المتحدة وجنوب شرق أمريكا الجنوبية والقرن الأفريقي وشرق آسيا، مما سيؤثر على مليارات الأشخاص حول العالم. 

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية خاصة، حول الطقس المتوقع خلال الشهور المقبلة بسبب ظاهرة النينو التي شهدناها ايضا خلال فصل الصيف، وتركت آثارا سلبية في عدد من الدول وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر ب ٨٤ تريليون دولار. 

وتعرف ظاهرة النينو، بأنها ارتفاع درجة حرارة سطح البحر، وتحدث ما بين عامين إلى 7 أعوام، ويتم الإعلان عنها، عندما ترتفع درجات حرارة البحر في شرق المحيط الهادئ الاستوائي نصف درجة مئوية فوق المتوسط طويل الأجل.

وتأثير الظاهرة يكون محسوسا بشكل أكبر خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وأوائل الربيع، مما يجلب المزيد من الأمطار والعواصف عبر جنوب الولايات المتحدة وجنوب شرق أمريكا الجنوبية والقرن الأفريقي وشرق آسيا، مما سيؤثر على مليارات الأشخاص حول العالم. 

 

الأمطار والعواصف الشتاء إ الطقس امطار غزيرة

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