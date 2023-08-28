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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| عودة معتصم النهار لزوجته.. وموعد عرض مسلسل السفاح

معتصم النهار
معتصم النهار

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن مسلسل السفاح والفنان معتصم النهار، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام


عاد الثنائي معتصم النهار وزوجته لينبرنجكجي بعد انفصال دام لمدة عام.

ونشرت لين مقطع فيديو جمعها مع معتصم اعلنت عودتهما مرة اخري بعد ان كانت عودتهما مستحيله.


لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

شارك نجل الفنان الراحل جورج الراسي، في القداس الخاص لوالده بمناسبة ذكرى وفاته الأولى، التي توافق اليوم 27 أغسطس، حيث رحل الأخير نتيجة تعرضه لحادث سير أليم أدى إلى وفاته.

تعرف على موعد عرض الحلقات المقبلة من مسلسل السفاح

حقق مسلسل السفاح للنجم أحمد فهمي ، نجاحا كبيرا بعد عرضه على منصه شاهد الاسبوع الماضي .


المايسترو هاني فرحات: السوشيال ميديا حفرة ولها جانب أسود| فيديو

كشف المايسترو هاني فرحات عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على حياة الفنانين والمشاهير وذلك في ندوته بموقع صدى البلد.

معتصم النهار

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بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

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