أخبار الفن| عودة معتصم النهار لزوجته.. وموعد عرض مسلسل السفاح

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن مسلسل السفاح والفنان معتصم النهار، نرصد أبرزها فيما يلي:



عاد الثنائي معتصم النهار وزوجته لينبرنجكجي بعد انفصال دام لمدة عام.

ونشرت لين مقطع فيديو جمعها مع معتصم اعلنت عودتهما مرة اخري بعد ان كانت عودتهما مستحيله.

شارك نجل الفنان الراحل جورج الراسي، في القداس الخاص لوالده بمناسبة ذكرى وفاته الأولى، التي توافق اليوم 27 أغسطس، حيث رحل الأخير نتيجة تعرضه لحادث سير أليم أدى إلى وفاته.

حقق مسلسل السفاح للنجم أحمد فهمي ، نجاحا كبيرا بعد عرضه على منصه شاهد الاسبوع الماضي .

كشف المايسترو هاني فرحات عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على حياة الفنانين والمشاهير وذلك في ندوته بموقع صدى البلد.