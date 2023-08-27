بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

عاد الثنائي معتصم النهار وزوجته لينبرنجكجي بعد انفصال دام لمدة عام.

ونشرت لين مقطع فيديو جمعها مع معتصم اعلنت عودتهما مرة اخري بعد ان كانت عودتهما مستحيله.



طلاق معتصم النهار:



تصدرت زوجة معتصم النهار، مؤشرات البحث جوجلبعد اخبار الطلاق.

أذاع برنامج MBCTrending، تقريرًا مصورًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، أكد من خلاله وقوع الطلاق بين الفنان معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصالهما خلال الفترة الأخيرة.

وقال مذيعو برنامج MBCTrending، إن الطلاق وقع رسميًا بين معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد أن قام كل منهما بحذف الصور التي تجمعهما، وإلغاء متابعة كل منهما الآخر.

وأضافوا أن الطلاق أيضاً (ليس حديث جداُ) بل حصل منذ حوالى الشهر، ولين تتواجد حالياً مع إبنتها في منزلهما بسوريا ، ومعتصم في بلد آخر.

وتم التوافق معتصم على الانفصال وليس بسبب مشاكل كبيرة حسب ما أكدت مصادر MBCTrending، فالاحترام موجود لكن التفاهم أصبح صعباً بينهما لذلك كان الحل بالإبتعاد بما يصب بمصلحة الطرفين وعن إقتناع.