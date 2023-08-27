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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المايسترو هاني فرحات: السوشيال ميديا حفرة ولها جانب أسود| فيديو

المايسترو هاني فرحات
المايسترو هاني فرحات

كشف المايسترو هاني فرحات عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على حياة الفنانين والمشاهير وذلك في ندوته بموقع صدى البلد. 

 

ووصف المايسترو هاني فرحات في تصريحات خاصة السوشيال ميديا بأنها حفرة، موضحا:" مبحاولش ادخل الحفرة دي لإن ليها جانب إنساني صعب شوية..  ممكن حد يقولك تعليق مش مرتكز على حاجة حقيقية أو  حد يسمعك كلمتين ملهمش أي لازمة ولا أنا استاهلهم".

 

 

واستطرد المايسترو هاني فرحات قائلة:" عشان كده بقول إن السوشيال ميديا  ليها جانب أسود والناس نفسيتها صعبة وممكن تقولك كلام صعب.. أنا بعيد خالص عنها ومبحبش أطلع اوضح وأنا من الناس اللي مقتنعة إن الرد على الإشاعة بيكبرها ولما تتجاهلها بتموت". 

 

وتحدث المايسترو هاني فرحات في ندوته بموقع صدى البلد، عن رأيه في المسيرة الفنية لعدد من نجوم ونجمات الفن الذين حقق نجاحات معهم. 

 

وقال هاني فرحات في تصريحاته، عن الفنانة سميرة سعيد إنها تقدم أعمال صعبة جدا موضحا:" مش أي حد يعرف يغني لسميرة سعيد.. ولما حد من برامج المواهب بيختار يغني ليها بيلبس في الحيطة". 

 

واستطرد هاني فرحات قائلا:" سميرة سعيد في كوكب تاني خالص وطول عمرها عندها فكر.. ووصلت للنجومية وحب الناس ومش ناقصها أي حاجة". 

 

كما تحدث هاني فرحات عن مسيرة أصالة قائلا:" هي شخصية عظيمة ومن أكتر الناس محترمة وبتقدر الفنانين والموهوبين.. ومش ناقصها أي حاجة في الدنيا غير إنها تغنى". 

 

وتطرق المايسترو هاني فرحات إلى الحديث عن الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلا:" انا اشتغلت معاها من أول ألبوم تامر وشيرين.. أغنية بحبك أوي.. وهي من أول الناس اللي سمعتها وانبهرت بموهبتها".

هاني فرحات السوشيال ميديا المايسترو هاني فرحات الفنانين والمشاهير أصالة

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