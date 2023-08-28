عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عكاشة يكشف تفاصيل أول بذرة للإرهاب في سيناء ومؤسسها خالد مساعد

صدى البلد

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة بدأت عمليات الإفراج عن المتهمين بعد نجاح التجربة الأمنية في المراجعات الفكرية، والتي بدأت تؤتي ثمارها، بعد اقتناعهم بنبذ العنف.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن خالد مساعد، هو طبيب أسنان من قبيلة السواركة بشمال سيناء وكان يدرس في جامعة الزقازيق، وتعرف على خميس الملاحي، من البحيرة وكانا الثنائي غير مقتنعان بالمراجعة الفكرية التي تمت بالسجون.

وتابع، أن خالد مساعد، أخذ خميس ملاح، معه لشمال سيناء والطابع الديني فيها هو الميل للمشايخ الصوفية والإسلام الهادئ الذي  له علاقة بالذكر والمناسبات الدينية وحلقات قراءة القرآن هذا هو الطابع الموجود بشمال سيناء.

سالم الشنوب

وأشار إلى أن خالد مساعد بعلاقاته الداخلية جند سالم الشنوب، من شمال سيناء وهم  من وضعوا أول بذرة للإرهاب في سيناء في نهاية التسعينات وبداية الألفينات، موضحًا  أن 3 أفراد فقط دخلوا لمنطقة شمال سيناء ووسطها وفي 2004 كانوا على موعد مع العمليات الإرهابية بالمنشآت السياحية في طابا ودهب وشرم الشيخ.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

https://fb.watch/mHrQK556Go/?mibextid=ZbWKwL

إكسترا نيوز السجون الصوفية العميد خالد عكاشة المناسبات الدينية برنامج الشاهد جامعة الزقازيق شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

1700 جنيه .. بشرى لأصحاب المعاشات| أعرف الموعد

ترشيحاتنا

خالد عكاشة: شمال سيناء كان يغلب على أهلها الإسلام الصوفي السمح

من أولها ..إمام عاشور يطلب مقابل مادي للظهور في تقديم قميص الأهلي الجديد

ليس بسبب كاميلا باركر.. سر طلاق الأميرة ديانا والأمير تشارلز

خالد عكاشة يكشف تفاصيل نشأة التوحيد والجهاد وتلقيه تدريبات من تنظيمات غزة

إعلان عاجل من الخارجية الإيرانية بشأن حقل الدرة مع الكويت والسعودية

عكاشة: 2011 شهدت أكبر عملية إتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ