خالد عكاشة: شمال سيناء كان يغلب على أهلها الإسلام الصوفي السمح

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التجربة الأمنية في السجون المصرية الخاصة بالمراجعات الأمنية أتت ثمارها، وأفرج الأمن عن أعداد ضخمة من أعضاء الجماعات بعد اقتناعهم بنبذ العنف، ومن بينهم خالد مساعد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن خالد مساعد بعد أن خرج من السجن في مطلع الألفينات، أعلن عن عدم اقتناعه بالمراجعات، ثم اتجه لشمال سيناء التي كان يغلب عليها الإسلام الصوفي الهادئ وحلقات الذكر وقراءة القرآن.

خالد مساعد

وذكر أن خالد مساعد استقطب شخصا يدعى خميس الملاحي وشخصا ثالثا يدعى سالم الشنوب، وأصبح هؤلاء الثلاثة أول بذرة للإرهاب في شمال سيناء، وفي خلال 4 سنوات ظهرت أول العمليات الإرهابية في سيناء، وساعد في نمو الإرهاب سريعا في هذه الفترة وهذا المكان هو اقترابهم من قطاع غزة، وأسسوا تنظيم "التوحيد والجهاد" بقيادة خالد وأمين التنظيم الملاحي والقائد العسكري الشنوب.

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