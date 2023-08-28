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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب ملامحها.. نجلاء بدر تثير الشكوك حول خضوعها لعملية تجميل| شاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة نجلاء بدر، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تداول صورها الأخيرة رفقة زوجها على السوشيال ميديا وظهورها بملامح مختلفة على حد تعليقات بعض الجمهور التابع لها ، وهو ما دفع البعض يتسألون هل خضعت لعملية تجميل.
 

تألقت الفنانة نجلاء بدر، في مهرجان القاهرة للدراما بإطلالة انيقة و مميزة خطفت بها الأنظار بفستان مجسم باللون الأحمر ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.


 

وتتميز نجلاء بدر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نجلاء بدر ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.


 

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الفنانة نجلاء بدر الفنانة نجلاء القاهرة للدراما عملية تجميل مهرجان نجلاء نجلاء بدر

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