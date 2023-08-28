غلق منطقة حمام موسى السياحية بـ طور سيناء للصيانة الدورية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ، غلق منطقة حمام موسى السياحية اليوم الإثنين لإجراء الصيانة الدورية للحمامات.



قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إنه سيجري تنفيذ برنامج الصيانة الدورية أسبوعيًا ، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتظهر هذه المنطقة بالشكل اللائق والحضاري أمام روادها.



وأهاب رئيس المدينة في تصريح اليوم، مواطني المدينة وزوارها، بعدم الذهاب للمنطقة السياحية الاثنين المقبل، على أن يجري افتتاحها اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وسيجري اعلان موعد الصيانة قبل إجرائها بيوم ليتخذ الجميع كافة الإجراءات والاستعدادات.



وأشار إلى أن عملية الصيانة تتضمن غسل الحمامات، وتطهيرها، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.



جدير بالذكر أن منطقة حمام موسى تعد واحة للاستشفاء داخل صحراء مدينة طور سيناء، وتقع أسفل جبل موسى، ويتدفق منها مياه كبريتية لديها قدرة على شفاء العديد من الأمراض الجلدية، والتهاب العظام، والتئام الجروح، كما تضم بحيرة الطحالب التي لديها القدرة على علاج مشاكل الشعر وتجميل البشرة.



وتضم عددًا من العيون الكبريتية تصل درجة حرارتها إلى 37 درجة مئوية، وتعد واحة من النخيل داخل صحراء سيناء، وهذه العيون الكبريتية أثبتت الدراسات أنها لديها القدرة على علاج العديد من الأمراض الجلدية والروماتيزم.



وهي على مساحة 628 ألف متر مربع، وتضم حمام العيون الكبريتية مغطى بقبة من الطوب الكاتريني لمراعاة خصوصية من ينزلون به، ويجري السماح لزول السيدات فيه ساعة، وساعة للرجال بالتناوب على مدار اليوم، إضافة إلى حمامات السباحة وأشجار النخيل، ومقاعد للزوار، كما يضم منطقة شاطئية بمساحة 477 ألف متر مربع، وتضم مجموعة من الغرف السياحية.



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