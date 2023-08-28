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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة للقيام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بقرى الحسنة في سيناء

ري الأشجار بشوارع
ري الأشجار بشوارع مدينة الحسنة

واصل مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، تنفيذ حملة أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة علي مدار اليوم الكامل بقرى المركز، بناء على تكليفات المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، وتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

وتم تنفيذ الحملة بقرية بغداد مركز الحسنة،  وذلك لإظهار القرية بالشكل الحضاري اللائق في اطار استمرار حملات النظافة والتجميل اليومية في الشوارع والأحياء بقرى مركز ومدينة الحسنة.

 

مخلفات القمامة:

 

وقد استهدفت الحملة رفع مخلفات القمامة وكنس الشوارع وتفريغ الصناديق من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالقرية،  وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمجلس، حيث تم رفع كميات كبيرة من مخلفات القمامة بكافة الشوارع والميادين العامة.

 

وواصلت الحملة جهودها باستكمال أعمال ري و تهذيب الأشجار المنزرعة ضمن مبادرة 100 مليون شجره والتي استهدفت ري الأشجار بأحياء وشوارع، وبمحيط المصالح والهيئات الحكومية بنطاق القرية.

وتستمر رئاسة مركز ومدينة الحسنة ،تكثيف الجهود  والحملات اليومية علي المرافق وتحسين الخدمات  لتقديم الأفضل والأفضل  لخدمة للمواطنين بمركز ومدينة الحسنه وتحقيق حياة كريمة لهم.

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