بدون أسباب.. روسيا تعلن إغلاق مطارين مهمين أمام حركة الطيران

أعلنت خدمات الطيران في روسيا، إن مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو تم إغلاقهم بشكل مؤقت أمام حركة الطيران وفي الاستقبال والإرسال.

وقال المصدر في خدمات الطيران الروسية، إن مطارا فنوكوفو ودوموديدوفو الروسيين مغلقان مؤقتا أمام استقبال وإرسال الطائرات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن السلطات فرضت قيودًا على حركة الطيران في العاصمة موسكو شملت مطار دوموديدوفو.

كما أعلنت سلطات مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات، وإعادة توجيه بعض الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

وحسب ما ذكرته سلطات المطار، جاء ذلك لأسباب خارجة عن سيطرة المطار ولأسباب أمنية تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى.