أفادت صحيفة "الإيكونوميست”، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر، بأن مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تهاجم الأراضي الروسية يتلقون معلومات حول الرادارات والدفاع الجوي من شركاء أوكرانيا في الغرب.

وكشفت "الإيكونوميست”، أن “خوارزميات هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على الأراضي الروسية”، مشيرة إلي أن “المشغلين يجمعون المعلومات الاستخباراتية من الشركاء الغربيين”.

وأوضحت الصحيفة، أن حوالي 35-40٪ فقط من الطائرات المسيرة تصل إلى الموقع المستهدف.

وفي وقت سابق، قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن قادرة على مقاومة تقدم القوات الروسية.

وقال سوسكين: "لا يوجد حقًا هجوم مضاد. انظر إلى خط المواجهة بأكمله، على العكس من ذلك، هناك تهديد كبير بخسارة كوبيانسك وخاركيف، نفس الشيء يحدث في مارينكا، ليمان، أفديفكا وما إلى ذلك".

وأضاف أن “هناك الآن طريق مسدود بالنسبة لكييف على الجبهة، وتبين أن خط الدفاع الروسي لا يمكن اختراقه، ولا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية فعل أي شيء على خط المواجهة”.