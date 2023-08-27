أوكرانيا.. نجاة رئيس الاستخبارات العسكرية من 10 محاولات اغتيال

قال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، إن رئيس الاستخبارات العسكرية، كيريل بودانوف، تعرض لأكثر من 10 محاولات اغتيال خلال السنوات العشر الماضية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال يوسوف، إن محاولات اغتياله بدأت منذ عام 2014.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الاستخبارات العسكرية، كيريل بودانوف، إلى قتل الروس بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنين أينما وجدوا.

وفي وقت سابق، هدد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بشن ضربات جديدة على شبه جزيرة القرم في غضون أيام قليلة.

وحسب وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية، قال بودانوف، الذي اعترف بتورط أوكرانيا في الهجمات الإرهابية في روسيا، إن يريد نظام كييف تدمير كل شيء روسي في شبه جزيرة القرم.

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية: “هذه ما سيراه الجميع في الأيام القليلة المقبلة".