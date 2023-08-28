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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالألوان.. صورة نادرة لوالدة عمرو دياب فى كتب كتابه على شيرين رضا

عمرو دياب
عمرو دياب

تداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة نادرة لوالدة عمرو دياب السيدة رقية محمود في كتب كتابه على شيرين رضا.


ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من جمهور الهضبة على السوشيال ميديا خاصة وأنها صورة نادرة لهها بالألوان حيث أن معظم صورها التى تم تداولها من قبل أبيض وأسود.

 

حفل عمرو دياب الأخير


 بعد غياب طويل دام لمدة ١٢ عامًا، للفنان الكبير عمرو دياب عاد ليحيي حفلًا استثنائيًا، وجاء هذا الحفل بعد استعدادات أمنية مشددة لضمان أمان الحضور وسلامة الحفل، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل، مما أدى إلى إغلاق أهم شوارع بيروت.

 

وشهد مسرح الحفل، توافد آلاف الجماهير قبل بدء العرض، حيث امتلأت المدرجات بالمحبين والمعجبين بعمرو دياب، وارتدى الجمهور الملابس البيضاء وأشعلوا أجواء الحفل بالفرح والسعادة، وبدأ عمرو دياب الحفل بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وتفاعل الجمهور معه بشكل ملحوظ منذ اللحظات الأولى.

 

ورغم الحضور الكبير، إلا أن هناك آلاف من محبي عمرو دياب لم يتمكنوا من دخول المسرح، إذ احتشدوا في الشوارع المحيطة وعلى أسطح البنايات لمتابعة الحفل من الخارج، وهذا الإقبال الضخم يؤكد على شعبية الفنان وجاذبيته.

 

وبعد انتهاء الحفل، نشر عمرو دياب صورًا من الحفل على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: "بعض من مقتطفات وذكريات ليلة لا تُنسى في بيروت. شكرًا للجمهور الرائع على جعل هذه الليلة ساحرة ومميزة". كما أشاد بالجمهور وبطاقة المدينة وشغف الحضور.

صورة نادرة لوالدة عمرو دياب السيدة رقية محمود شيرين رضا

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