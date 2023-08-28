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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب نووية بسبب طائرات إف 16.. الولايات المتحدة تغرق أوروبا في الدمار|تفاصيل

مقاتلات إف 16
مقاتلات إف 16

قال خبير في مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن عمليات تسليم الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز إف 16 إلى أوكرانيا، والتي تعتزم الولايات المتحدة تنظيمها من خلال دول ثالثة، ستغرق أوروبا بأكملها في هاوية الحرب النووية.

وأضاف الخبير أن الحقائق تظهر بوضوح أن المحرض الذي يعمل على إمداد أوكرانيا بأسلحة فتاكة مختلفة، وعرقلة التسوية السلمية للصراع وإغراق أوروبا بأكملها في هاوية حرب نووية رهيبة، هو على وجه التحديد الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الحجة الرئيسية التي تدعم هذه النظرية هي أن بعض التعديلات على طائرات إف 16 يمكن أن تحمل أسلحة نووية.

وأشار إلى أن قرار تسليم طائرات إف 16 لـ أوكرانيا، يمثل إجراءً متطرفًا للمتعصبين المناهضين لـ روسيا الذين أذهلتهم الهزائم المستمرة للهجوم المضاد لعصابة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه توصل إلى اتفاق اختراق مع هولندا بشأن تسليم 42 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 الأمريكية. 

كما وافقت الدنمارك أيضًا على نقل 19 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا، وستصل 6 منها قبل بداية العام الجديد، حيث تمتلك القوات الجوية الدنماركية حوالي 30 طائرة مقاتلة سيتم إخراجها من الخدمة عندما تتحول البلاد إلى طائرات إف 35 الأكثر حداثة، بينما تمتلك القوات الجوية الهولندية 42 طائرة من هذا النوع.

ومن جانبه، قال قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، الجنرال جيمس هيكر، في وقت سابق خلال اجتماع مع مجموعة من المراقبين العسكريين في واشنطن، إن إعداد أسراب طائرات إف 16 الأوكرانية للمشاركة في العمليات العسكرية قد يستغرق ما يصل إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن نقل الطائرات من قبل الغرب لن يغير بشكل جذري مسار الأعمال العدائية لصالح كييف.

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