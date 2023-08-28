وزير الدفاع الأوكراني يكشف موعد استخدام طائرات إف 16 في العمليات القتالية

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن الطائرات المقاتلة من طراز إف 16 الأمريكية التي وعد بها الغرب يمكن، أن يستخدمها الطيارون الأوكرانيون لأول مرة في الربيع المقبل.

وأضاف ريزنيكوف لصحيفة بيلد الألمانية: "أود أن أقول إن ذلك قد يحدث في الربيع المقبل، لأننا بدأنا دورات تدريبية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا"، لافتا إلى أنه سيكون من الضروري إعداد البنية التحتية للطائرات في أوكرانيا.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني، إلى أن بدء العمل بالطائرات الأمريكية سيستغرق على الأرجح 6 أشهر على الأقل، وربما لفترة أطول قليلا.

وفي الوقت نفسه، قال ريزنيكوف إن استخدام مقاتلات إف 16 سيكون نقطة تحول خطيرة في الصراع مع روسيا، مشيرا إلى أن التفوق الجوي ينتمي لـ روسيا، ولكن الوضع سيتغير مع تسليم الطائرات الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه توصل إلى اتفاق اختراق مع هولندا بشأن تسليم 42 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 الأمريكية.

كما وافقت الدنمارك أيضًا على نقل 19 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا، وستصل 6 منها قبل بداية العام الجديد، حيث تمتلك القوات الجوية الدنماركية حوالي 30 طائرة مقاتلة سيتم إخراجها من الخدمة عندما تتحول البلاد إلى طائرات إف 35 الأكثر حداثة، بينما تمتلك القوات الجوية الهولندية 42 طائرة من هذا النوع.

ومن جانبه، قال قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، الجنرال جيمس هيكر، في وقت سابق خلال اجتماع مع مجموعة من المراقبين العسكريين في واشنطن، إن إعداد أسراب طائرات إف 16 الأوكرانية للمشاركة في العمليات العسكرية قد يستغرق ما يصل إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن نقل الطائرات من قبل الغرب لن يغير بشكل جذري مسار الأعمال العدائية لصالح كييف.