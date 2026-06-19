أحمد فايق لطلاب الثانوية العامة: النجاح لا يُقاس بالمجموع فقط.. والاجتهاد طريقكم الحقيقي للمستقبل

وجّه الإعلامي أحمد فايق رسالة دعم وتحفيز إلى طلاب الثانوية العامة، دعاهم خلالها إلى التركيز على الاجتهاد وبذل أقصى ما لديهم من جهد، مؤكدًا أن نتائج الامتحانات ليست المعيار الوحيد للنجاح، ولا تحدد مستقبل الإنسان بشكل كامل.

المراجعات التعليمية

وأوضح فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" على قناة DMC، أن المراجعات التعليمية التي يقدمها البرنامج استفاد منها على مدار السنوات الماضية آلاف الطلاب، الذين أصبح كثير منهم اليوم أطباء ومهندسين ومعلمين وأصحاب مهن متنوعة حققوا نجاحات في مجالاتهم المختلفة.

وأكد أن البرنامج يواصل تقديم الدعم العلمي والمعنوي للطلاب خلال فترة الامتحانات، بهدف مساعدتهم على تحقيق أفضل أداء ممكن وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

الابتعاد عن القلق

وأشار فايق إلى أهمية الابتعاد عن القلق والتوتر المفرط، والتركيز على المذاكرة والاستعداد الجيد، قائلًا إن الإنسان مطالب ببذل ما في وسعه، وإن ثمرة الاجتهاد لا تضيع أبدًا.

المسار التعليمي للطلاب

وشدد الإعلامي أحمد فايق على أن الثانوية العامة تمثل مرحلة مهمة في المسار التعليمي للطلاب، لكنها ليست نهاية الطريق أو الحكم النهائي على مستقبلهم، بل مجرد محطة من محطات الحياة التي يمكن تجاوزها بالعمل والإصرار والطموح.