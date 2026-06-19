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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الغربية: انتهاء الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المهندس ناصر حسن، الانتهاء من الاستعدادات المكثفة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، التي من المقرر أن تبدأ بعد غدٍ الأحد، وتنتهي يوم الخميس الموافق 2026-7-16، وذلك داخل 115 لجنة مجهزة وموزعة على الإدارات التعليمية العشر، لامتحان 51702 طالب وطالبة، منهم 41373 طالبًا بالشعبة العلمية، و9792 طالبًا بالشعبة الأدبية، و418 طالبًا بالتعليم الدولي، و14 طالبًا من المكفوفين، و105 طلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا. 

كما أعلن تجهيز 23 استراحة بسعة 519 سريرًا، 13 منها للرجال و10 للسيدات.

وأكد حسن، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المديرية تتابع على مدار الساعة جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية، ومراجعة جاهزية اللجان الامتحانية، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان؛ بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن انتظام سير الامتحانات بكافة الإدارات التعليمية.

جدير بالذكر أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع الجهات المعنية استعدادًا لاستقبال ماراثون الثانوية العامة، وكان آخرها اجتماع اليوم مع السادة رؤساء لجان الثانوية العامة، واستقبال طلباتهم وتذليل أي معوقات، ونقل تعليمات وتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الغربية، رفع حالة الطوارئ بجميع أفرع الشركة استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، بناءً على توجيهات محافظ الغربية، وتعليمات المهندس الاستشاري مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد تنفيذ خطة تطهير استثنائية لشبكات الانحدار بمحيط لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع سرعة التدخل لحل أي مشكلات في وصلات مياه الشرب أو الصرف الصحي الخاصة بالمدارس التي تحتضن لجان الامتحانات. وقد تم بالفعل إحلال وتجديد 2 وصلة مياه بمدرستي عبد المجيد سليم وعبد المجيد كريم بإدارة شرق المحلة التعليمية.

كما أوضح أنه تم تشكيل غرف طوارئ فرعية بكل فرع من أفرع الشركة، إلى جانب غرفة مركزية بالإدارة العامة لمتابعة الموقف أولًا بأول، مع تأمين الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ومتابعة الضغوط بمحطات مياه الشرب لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن خدمة المواطن ستظل دائمًا في مقدمة أولويات الشركة، وأن الاستعدادات الاستثنائية لامتحانات الثانوية العامة تعكس التزامها الكامل بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لأبنائنا الطلاب، فثقة المواطن وجودة الخدمة عهد لا يقبل التهاون.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية امتحانات الثانوية العامة الغربية

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