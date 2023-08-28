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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هل يوجد تعطيل للدراسة أوإجراءات احترازية بسبب متحور كورونا الجديد.. الصحة ترد

متحور كورونا
متحور كورونا

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن المتحور كورونا الجديد "إيجي 5" من المتحورات الضعيفة، ولا يوجد أي قلق منه على الإطلاق، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا كل فترة سيظهر له متحورات جديدة، ولكن ستكون ضعيفة، لأن الفيروس كلما استمر كلما أصبح ضعيفا. 

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وأكد عمرو قنديل ، خلال لقائه على قناة "النهار"، أنه لا داعي للقلق نهائيا بشأن متحور كورونا، ولا يوجد تعطيلات للدراسة أو أي إجراءات خاصة بالمتحور لكورونا "إيجي 5" لأنه ضعيف.

 

اطمنوا وزارة الصحة قادرة انها تكتشف أي متحورات


وأوضح مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن كل ما أثير حول غلق مدارس أو نوادي، أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامة مجرد شائعات، متابعا: "عايزين الناس تكون مطمنة، ووزارة الصحة قادرة انها تكتشف أي متحورات أو أي فيروسات جديدة، وعندنا شفافية تامة".

الصحة اجراءات احترازية متحور كورونا كورونا تعطيل للدراسة الدكتور عمرو قنديل إيجي 5

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