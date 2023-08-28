عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنبأ بموته..  مقطع فيديو قديم لـ "قائد فاجنر" يوضح مفاجأة

صدى البلد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" مقطع قديم من مقابلة لقائد "فاجنر" يطلق سيلاً من الروايات بأنه ربما "تنبأ بموته".

txt

روسيا تؤكد مصرع قائد فاجنر في حادث سقوط الطائرة.. تفاصيل

txt

إعدام علني.. من اغتال قائد فاجنر؟ الشعب الروسي يجيب

وجاء في التقرير أن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، قال في فيديو منذ أشهر يقول فيه :" إن لم تعدل روسيا التروس فستنهار الطائرة بالهواء".

وكشفت القناة أن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية قال إن روسيا على شفا كارثة.

وقد أعلنت لجنة التحقيق الروسية في حادث تحطم الطائرة التي كان يستقلها يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر الروسية، عن تطورات جديدة بشأن التحقيق في الحادثة التي وقعت الأربعاء شمال العاصمة موسكو.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت لجنة التحقيق الروسيا إنه بناءً على نتائج الفحوصات، تم تحديد هويات جميع الأشخاص العشرة الذين لقوا مصرعهم في الطائرة التي سقطت بمقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء الماضي.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية، مصرع قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين في حادث سقوط طائرته، بناءً  على نتائج الفحوصات.

جاء ذلك بعد حصول اللجنة على الصندوقين الأسودين للطائرة، وفحص العناصر والوثائق المهمة؛ لتحديد جميع ملابسات الحادث.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم في وقت سابق، التعازي لأهالي الضحايا وتحدث خصيصا عن يفجيني بريجوجين قائلًا إنه يعرف بريجوجين منذ بداية التسعينيات، وكان رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء، مضيفًا أن "مساهمة مقاتلي فاجنر في الحرب ضد ما وصفها بالنازية الجديدة لن تُنسى".

 

روسيا فاجنر العسكرية الروسية تحطم الطائرة روسيا اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

ترشيحاتنا

اليابان: نتلقى اتصالات مزعجة من الصين تتعلق بتصريف مياه فوكوشيما

سقوط ضحايا وخروج مطار حلب عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي على سوريا

طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل.. تعرف عليها

الاحتلال الإسرائيلي يجمد زيادة تصاريح عمال غزة حتى إشعار آخر

طلاب الثانوية العامة يصلون لجان الدور الثاني لأداء الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

للإفطار.. طريقة عمل العجة المصرية

بفستان ملفت.. آية سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ