تنبأ بموته..  مقطع فيديو قديم لـ "قائد فاجنر" يوضح مفاجأة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" مقطع قديم من مقابلة لقائد "فاجنر" يطلق سيلاً من الروايات بأنه ربما "تنبأ بموته".

وجاء في التقرير أن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، قال في فيديو منذ أشهر يقول فيه :" إن لم تعدل روسيا التروس فستنهار الطائرة بالهواء".

وكشفت القناة أن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية قال إن روسيا على شفا كارثة.

وقد أعلنت لجنة التحقيق الروسية في حادث تحطم الطائرة التي كان يستقلها يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر الروسية، عن تطورات جديدة بشأن التحقيق في الحادثة التي وقعت الأربعاء شمال العاصمة موسكو.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت لجنة التحقيق الروسيا إنه بناءً على نتائج الفحوصات، تم تحديد هويات جميع الأشخاص العشرة الذين لقوا مصرعهم في الطائرة التي سقطت بمقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء الماضي.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية، مصرع قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين في حادث سقوط طائرته، بناءً على نتائج الفحوصات.

جاء ذلك بعد حصول اللجنة على الصندوقين الأسودين للطائرة، وفحص العناصر والوثائق المهمة؛ لتحديد جميع ملابسات الحادث.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم في وقت سابق، التعازي لأهالي الضحايا وتحدث خصيصا عن يفجيني بريجوجين قائلًا إنه يعرف بريجوجين منذ بداية التسعينيات، وكان رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء، مضيفًا أن "مساهمة مقاتلي فاجنر في الحرب ضد ما وصفها بالنازية الجديدة لن تُنسى".