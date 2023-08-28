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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف ينشر صوراً جديدة من داخل الملعب.. شاهد

محمد شريف
محمد شريف

شارك اللاعب محمد شريف متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر شريف في الصورة من داخل الملعب أثناء مرانه.

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن أزمة تعاقد النادي الأهلي مستمرة منذ الموسم الماضي، ورغم ذلك فاز الفريق بالبطولات، وظهر كهربا وبيرسي تاو في مركز رأس الحربة، ورحل محمد شريف بسبب مشاركاته القليلة، مشيرا إلى أن البعض اختصر الأزمة في عدم ضم مهاجم قوي.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك لغز واضح في قصة المهاجم، ونسمع أسماء موليكا وسوزا، ولا يوجد شئ رسمي من النادي الأهلي، وأصبحنا نسمع عن اقتراب لاعبين كثيرين، والموضوع أصبح طويل للغاية".

وأضاف: "لابد أن يحسم الأهلي تعاقده خلال أسبوع على الأكثر، وأن يتواجد في معسكر الأهلي في النمسا، قائمة الأهلي جيدة لكن تواجد المهاجم الأجنبي سيزيد من خيارات المدرب".

وأكمل: "صلاح محسن لو استمر على نفس الأداء الذي قدمه مع سيراميكا كليوباترا في آخر شهرين، سيكون إضافة جيدة لخط هجوم النادي الأهلي".

وزاد: "كل لاعبي الزمالك حصلوا على راحة كافية لمدة شهر، وكان يجب أن يبدأ الفريق فترة الاعداد قبل أسبوع، ولكن قد يكون مواجهة لقاء بطل جيبوتي في الكونفدرالية سهل الأمور وساهم في تأخير بدء الاستعدادات، ولو كان المنافس قوي، بالتأكيد كان الزمالك سيستعد مبكرا".

وأتم: "أي شخص مسئول يتولي المهمة في الزمالك يجب أن يكون لديه قدرة مالية، وحلول مختلفة لإنهاء الأزمات داخل النادي، يجب اختيار شخص مناسب متفق عليه من الجميع ومحبوب من الجمهور".

أرقام محمد شريف

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