للاطمئنان على انتظام العملية الإنتاجية.. وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة حلوان للأجهزة المعدنية

شركة حلوان للأجهزة المعدنية صرح صناعى تشارك فى تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى تتم بالدولة

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى، على تفقد إحدى الصروح الصناعية الهامة التابعة للوزارة والمتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية فى الشرق الأوسط وهى شركة "حلوان للأجهزة المعدنية" ( مصنع 360 الحربى )، وقد رافق وزير الإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.



فى البداية ترأس الوزير " محمد صلاح " إجتماعاً ضم المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية ومساعدوه وعدد من رؤساء القطاعات بالشركة ، إستعرض خلاله رئيس الشركة المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم توقيعه خلال الفترة الأخيرة من تعاقدات مع مختلف الجهات بالدولة، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة (مصنع 360 الحربي).

مصنع 360 الحربي

وأوضح وزير الإنتاج الحربى، خلال الأجتماع أن شركة حلوان للأجهزة المعدنية واحدة من أعرق الشركات التابعة للوزارة حيث بدأت كوحدة إنتاجية عام 1958، واكتسبت اسمها الحالي "حلوان للأجهزة المعدنية" بالقرار رقم 93 لسنة 1976 ، وتعد المهمة الاساسية للشركة (مصنع 360 الحربي) المساهمة فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من كباري المواصلات حمولة (70) طن ، وإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي مطالب الأسرة المصرية من العديد من الأجهزة المنزلية والتى يتم تسويقها تحت إسم "لونج لايف" لأنها منتجات تتميز بالعمر الطويل.

الشركة حريصة على الإنفتاح والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة والقطاع الخاص الوطنى والأجنبى لدعم الإقتصاد الوطنى

وأضاف الوزير محمد صلاح، أن شركة حلوان للأجهزة المعدنية تشارك فى تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية والتى يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مثل مبادرة "حياة كريمة"، وأيضاً قامت الشركة بتجهيز وتأثيث مشروعات الإسكان البديل مثل "الأسمرات، أهالينا، المحروسة، بشاير الخير"، إضافةً إلى المشاركة في مشروع حقل ظهر، وتعمل الشركة ( مصنع 360 الحربى ) على توفير إحتياجات المصالح الحكومية من منتجاتها وأبرز الجهات والمصالح الحكومية التي تتعامل معها الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتيّ الصحة والبترول.

عقب ذلك قام وزير الإنتاج الحربى، بجولة ميداينة بالشركة شملت المرور على عدد (٥) خطوط رئيسية لإنتاج السخانات سعتيّ (5 و10 لتر) والتي تعمل بالغاز الطبيعى وغاز الأسطوانات، والبوتاجازات (3 و4 و5 شعلة) منها التقليدي والمطور، وخط إنتاج الثلاجات والذى يقوم بإنتاج جميع السعات من الثلاجات بدايةً من الميني بار و ( 320 و410 و500 و 536 ) لتر من الثلاجات عالية الجودة، وتقوم الشركة ايضاً بإنتاج الديب فريزر (5 و7 درج)، كما يتم إنتاج التكييفات السبليت (1.5 و2.25 و 3 حصان)، بالإضافة إلى إنتاج نوعين من الغسالات (تحميل علوي 10 كيلو جرام وتحميل أمامي 7 كيلو جرام).

واوضح الوزير " محمد صلاح " أن الشركة تسعى من خلال هذه المنتجات إلى التخفيف عن كاهل المواطن المصرى ودعم الإقتصاد الوطنى حيث تصل نسبة المكون المحلى فى بعض هذه المنتجات إلى نسبة 100 %.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الشركة ايضاً تسعى دائماً ومنفتحة لتكوين شراكات صناعية مع القطاع الخاص الوطنى والأجنبى ، حيث تم مؤخراً التعاون مع شركة الحلول البيئية والصناعية بالمملكة العربية السعودية لتشغيل وحدة إنتاج الفريون ، ويتم التعاون مع شركة سينو فوجي الصينية لإنتاج الجراجات الذكية حيث تم بدء الإنتاج التجريبي بالشركة لجراج متعدد الطوابق و جاري التعاقد مع عدة جهات لتوريد عدد (11) جراج مزدوج و عدد (2) جراج ثلاثي متعدد الطوابق ويساهم هذا النوع من الجراجات في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات.

وخلال الجولة حرص الوزير "محمد صلاح" على الإطمئنان من العاملين انفسهم على استقرار أوضاعهم المعيشية والتعرف على مقترحاتهم الخاصة بكيفية زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل.



وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن منتجات الشركة متاحة بجميع معارض ومنافذ البيع الخاصة بالإنتاج الحربي بمختلف المحافظات، ويتم المشاركة في المعارض التي تُقام بالنقابات والجامعات ومقار المحافظات، كما تشارك منتجات الشركة في العديد من المعارض المحلية .



وقد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الجولة التفقدية المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس وائل محمود المكي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والمهندس أشرف عبد العزيز رئيس قطاع المشروعات والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية و محمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والدكتور مهندس عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والمحاسب سيد عثمان القرطبى رئيس قطاعات التسويق والمعارض ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.