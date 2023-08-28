فرار السائحين من شواطئ إسبانيا بسبب العواصف الشديدة.. تفاصيل

حادث مأساوي تسبب في فرار السياح البريطانيون وغيرهم من زائري شواطئ إسبانيا بعدما تطايرت كراسي الاستلقاء للتشمس من فوقهم، فقد تعرضت جزيرة مايوركا السياحية الإسبانية إلى عواصف شديدة تزيد سرعتها عن 75 ميل في الساعة مع أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات مفاجئة فضلًا عن البرد القارص، وهو ما جعل المصطافين يركضون تجنبًا لارتطامهم بالحطام باحثين عن ملجأ للاختباء من تقلبات الجو القاسية هذه.

بشكل غير متوقع، ضربت العاصفة الجزيرة اليوم مما تسبب في طيران الطاولات والكراسي وكراسي الاستلقاء للتشمس الخاصة بالشواطئ والمنتجعات. وفقًا لموقع ديلي ستار.

اصطدام عبارة

أدت هذه العواصف العاتية أيضًا إلى اصطدام عبارة P&O Britannia بسفينة شحن أخرى مما تسبب الأمر في إصابة الكثير من الركاب واحتياجهم إلى العلاج الطبي.

وقد أبحرت السفينة بريتانيا من ساوثامبتون في 18 أغسطس متجهه إلى البحر الأبيض المتوسط وخاصة قادس وإيبيزا، وكانت راسية في جزيرة مايوركا حتى يأتي موعد مغادرتها إلا أن الرياح الشديدة أدت إلى خروج العبارة من مراسيها وارتطامها بالسفينة الأخرى.

وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن هناك 80 حادثا قد وقع بسبب الفيضانات بعد العاصفة المفاجئة.