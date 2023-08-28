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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن العراقي يفكك شبكة إرهابية في بغداد

صدى البلد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي،  تفكيك شبكة إرهابية مسؤولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة في محافظة ديالى شمال بغداد.

وذكر الجهاز، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن “قوة من الجهاز في محافظة ديالى تمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من مفرزتين تضم 5 إرهابيين مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية، بينهم ما يسمى آمر مفارز بعقوبة والخالص، لدى تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف البيان أن “عناصر المفرزتين الإرهابيتين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقيامهم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق المواطنين والقوات الأمنية خلال العام الحالي، ومنها زرع عبوات ناسفة وتفجيرها في مناطق “الكاطون، والخالص، والمعلمين، وحي التحرير”، واستهداف دوريات للشرطة وأبراج للمراقبة الأمنية، فضلاً عن زرع عبوة ناسفة بغية تفجيرها على منزل أحد القضاة في ديالى، والتخطيط لتنفيذ اغتيالات بحق شخصيات وضباط في المحافظة”.

وأشار إلى أن “عملية القبض جرت بعد المتابعة الميدانية والاستخبارية لجميع الحوادث الإرهابية، واستدراج المطلوبين ونصب كمائن محكمة أفضت إلى الإطاحة بهم”، مبيناً أنه “تم تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

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