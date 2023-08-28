بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى النمسا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة منذ قليل في طريقها إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.



ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.



وكان خالد بيبو مدير الكرة قد حرص على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.