عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى النمسا

صدى البلد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي القاهرة منذ قليل في طريقها إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.


ويدخل الفريق  معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.


وكان  خالد بيبو مدير الكرة قد حرص  على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

 

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة للموسم الجديد خالد بيبو فريق الكرة في النمسا كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

سر التحذير من شهر سبتمبر في انتشار العدوى الفيروسية التنفسية|خبير مناعة يوضح

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

الإطاحة بالكبار.. حسن موسى: لا أعرف سبب رحيلي عن نادى الزمالك

ترشيحاتنا

صور وفيديوهات لجسمي.. أقوال مثيرة لروان صاحبة واقعة الابتزاز| القصة كاملة

التعليم تقرر استمرار تفعيل الأنشطة الطلابية في المدارس طوال العام الدراسي

القصة الكاملة لمقتل سيدة مسنة على يد حفيدها بالبحيرة

حكم الصلاة وشخص نائم أمامي .. أزهري يصحح اعتقادا خاطئا

"عبأت" البيت بالغاز| فتاة تشعل النار في والدها حيا بالجيزة.. تفاصيل مروعة لجريمة أطفيح

قرارات ثورية لدعم الصناعة الوطنية.. تفاصيل 4 هدايا من الرئيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا لا نسمع دقات القلب دائما ؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة

ينتظره العالم.. مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في 2023| تفاصيل

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

كيلو السكر وصل 12 جنيها| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذه أسعار 31 سلعة

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ