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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية اقتصادية جديدة حيث يبحث الآلاف يوميا عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة، خاصة بعد إعلان انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى ، بما يساعد على تخفيف الضغط على الدولار إذ تمت التبادلات التجارية مع دول المجموعة بالعملات المحلية.

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استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون أي ارتفاعات.

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين  في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك (ميد بنك، الأهلي الكويتي) نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

 

اما الذهب شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا، إذ هبط سعر الجرام من عيار 18 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة عند شراء المشغولات الذهبية.

ويعتبر سعر الذهب اليوم أكثر ما يبحث عنه الآلاف يوميا من الراغبين في بيع أو شراء المعدن الثمين، فمن يرغب في الشراء يريد معرفة أسعار المعدن بالمصنعية، ومن يريد البيع يبحث عن سعر الجرام فقط.

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