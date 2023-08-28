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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعيين ماجدة بدوي أمينا عاما للإعلام بحزب المؤتمر

صدى البلد

أصدر الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب ، قرار بتعيين الكاتبة الصحفية والإعلامية ماجدة بدوي أمين إعلام حزب المؤتمر .

ووجهت بدوي الشكر لرئيس حزب المؤتمر وجميع قيادات الحزب على تكليفها بهذا المنصب خاصة في تلك المرحلة المهمة ونحن على أبواب انتخابات رئاسية سبق وأعلن حزب المؤتمر دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي .


وأكدت ماجدة بدوي ، في تصريحات صحفية اليوم ، أنها انضمت لحزب المؤتمر منذ تأسيسه عام 2012 وهي فخورة بالعمل مع كوكبة عظيمة من السياسيين الكبار، مؤكدة  أن حزب المؤتمر هو "بيت الخبرة السياسية" وخرج منه أجيال أثرت الحياة الحزبية المصرية والبرلمانية  .

وأضافت بدوي ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تمكين المرأة في كافة المناصب ، وأن التمكين السياسي للمرأة داخل الأحزاب  السياسية أمر مهم وضروري إثراء الحياة السياسية والحزبية بالكوادر النسائية ، لما تتمتع به المرأة المصرية من عمل دؤوب ونشر الفكر التوعوي حيث أنها تجد صعوبة فى خوض العمل الحزبي والسياسي خلال عقود طويلة ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تغير هذا المنظور وأصبح الحلم حقيقة نراها على أرض الواقع تتحقق.


وأوضحت  بدوي ، أن الأحزاب السياسية تشهد مرحلة مهمة جدا من الحراك السياسي ، ومرحلة من الديمقراطية لم تشهدها مصر من قبل وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية ، ومنها الحوار الوطني الوطني الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الشارع السياسي المصري بمختلف طوائفه سواء أحزاب سياسية ونقابات مدنية أو مجتمع مدني ، وألغي جميع الخطوط الحمراء ، وكل ذلك بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية والبناء .


يذكر أن الكاتبة الصحفية ماجدة بدوي  تعمل محررة  برلمانية بموقع صدى البلد، وتقوم بتغطية ملف البرلمان والاحزاب السياسية وبدأت عملها الصحفي منذ فترة طويلة وعملت على العديد من الملفات الخاصة بالشأن السياسي  بعدد كبير من الصحف والمواقع ووكالات الأنباء العربية ، وقدمت عدد من البرامج السياسية .

الحياة الحزبية الحوار الوطني التمكين السياسي الحياة السياسية

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