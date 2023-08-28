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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الدوري في خطر| حازم إمام يقترح تغيير نظامه.. الأندية ترفض.. وعامر حسين يحسم الجدل

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

نشبت أزمة حقيقية بين أندية الدوري الممتاز واتحاد الكرة حول تغيير نظام المسابقة المحلية الموسم القادم بسبب كثرة الارتباطات القارية والدولية.

اتحاد الكرة يرغب في انهاء الدوري الجديد فى موعده عبر تغيير شكل المسابقة وتفعيل نظام الدور الواحد.

فيما رفضت أندية الدوري المصري إحراء أي تعديل على شكل المسابقة المحلية بداعي عدم الاخلال بنظام تكافؤ الفرص فيما بينها. 

صدى البلد يستعرض أزمة نظام الدوري الجديد بين الأندية واتحاد الكرة. 

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مقترح حازم إمام حول نظام الدوري الجديد 

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أنه عرض على عامر حسين عضو الجبلاية والمشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية، إقامة مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024، من دور واحد.

وقال حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية : اقترحت على عامر حسين إقامة الدوري المصري الموسم المقبل من دور واحد، بحيث تلعب أول 8 فرق في الترتيب بعد نهاية الدور الأول، على التتويج باللقب، وآخر 10 فرق على تحديد الهابطين، بسبب الارتباطات العديدة في الموسم الجديد سواء للمنتخب الوطني أو الفرق المشاركة بالبطولات الأفريقية.
أضاف: هذا الأمر كان اقتراح على المستوى الشخصي مني، خاصة أن رابطة الأندية هي المسؤولة عن إدارة مسابقة الدوري، ورغم اقتناع عامر حسين بوجهة نظري إلا أنه قال لي إن الأندية ترفض إقامة المسابقة بنظام الدور الواحد، وتصر على اللعب من دورين.

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عامر حسين يرد على مقترح تعديل الدوري 
 

عامر حسين قال عن مقترح تغيير نظام بطولة الدوري المصري: حازم إمام أدلى بتصريحات منذ يومين، بشأن تغيير النظام، والفكرة المطروحة قمت بتطبيقها في دوري المحترفين وكذلك دوريات الناشئين، لم أقم بتأليف فكرة جديدة، قمت باقتباسها من الدوري البلجيكي، وهو ما يساهم في توفير العديد من الجولات، وتغيير النظام سيساهم في انهاء الدوري خلال شهر مايوأاو يونيو.
وأكمل: نريد في البداية وضع الأجندة الدولية ومواجهات الفرق المصري في البطولات، وبناء عليه سيتم تحديد مواعيد الجولات، وسأقوم بوضع تصور كامل للدوري في الموسم المقبل، وقد يكون هناك تصور بتغيير النظام وتقديمه للرابطة، ثم العودة إلى الأندية المحلية، وسبق ورفضوا هذا النظام بسبب الرعاة.
وأتم: لو تغير النظام سيوفر 10 مباريات على الأقل (شهر ونصف)، لكن ننتظر بعض الأمور قبل الإقدام على تلك الخطوة، ولم أقم باستشارة أي نادٍ، والملف متروك للرابطة بالكامل، والأندية سبق ورفضت تعديل نظام الدوري، الأزمة موجودة في دول شمال إفريقيا وتونس تخوض الدوري بنظام المجموعتين، ولكن في مصر دوري المجموعتين مرفوض لعدة عوامل.

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الأندية ترفض تغيير نظام الدوري الجديد 

رفضت غالبية الدوري الممتاز مقترح اقامة بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم من دور واحد.

وتمسكت أندية الدوري الممتاز بخوض منافسات الموسم الجديد بشكلها الطبيعي وعدم الركون الي دواعي ازدحام الجدول الموسم المقبل.
 

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