إقامة مهرجان مهم ينتظره المصريون

قال الدكتور أيمن الشيوي مدير مهرجان المسرح التجريبي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، إن العام الجاري سيشهد الدورة التاسعة والثلاثين من هذا المهرجان، الذي أصبح من المهرجانات التي ينتظرها المسرحيون والمصريون عموما.

وأضاف في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ المسرح التجريبي ارتبط بالبحث عن لغات مسرحية جديدة، حيث تحول العالم كله إلى لغة الصورة والدلالات البصرية أكثر من الدلالات الصوتية والكلمة.

وتابع: "هذا المهرجان كان مرتبطا في الثمانينيات بالبحث عن لغات مسرحية بصرية أكثر منها صوتية أو مكتوبة في كلمات، وهو ما أسهم في تطوير المسرح المصري، حيث تغيرت الثقافة الإنسانية كلها، حيث أصبح الناس يهتمون بما هو مسموع ومرئي أكثر من المقروء والمكتوب وهو ما يظهر جليا في السوشيال ميديا والمنصات الرقمية، كما أن مفهوم التجريب ارتبط أيضا بمساهمة الجمهور في العرض المسرحي عبر التفاعلية".

