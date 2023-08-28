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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بحمام سباحة التربية والتعليم

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء وديوان مديرية التربية والتعليم بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه ، حيث بلغت أعمال التطوير الجارية في حمام السباحة 3 مليون جنيه وأعمال تطوير مبني المديرية 7 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصورة.

وأشار " مختار" الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببناء الإنسان المصري من خلال تطوير مواقع العمل ومواقع أداء الخدمات للمواطنين لأن ذلك ينعكس بالإيجاب علي مؤدي الخدمة ومتلقيها بالاضافة الي تعظيم الاستفادة من أصول الدولة الغير مستغلة لتنمية موارد الدولة.

كما أكد " المحافظ " علي أن تطوير المباني والمنشآت الحكومية قيمة مضافة وله أهمية كبيرة في نفوس العاملين والمواطنين من أجل تأدية وتلقي الخدمة علي اكمل وجه .

وأشار " مختار " الي أن جزء من تقديم الخدمة هو حسن المظهر العام لمكان تلقي الخدمة حتي يؤدي الموظف عمله المنوط به بكفاءة عالية ليعمل في مكان آدمي.

وقال " المحافظ " استقبال المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم أولي أولوياتنا جميعاً وكلنا نعمل في الجهاز التنفيذي من أجل تحقيق هذا الهدف .

ووجه " مختار " لوكيل وزارة التربية والتعليم والشركة المنفذة لتطوير حمام السباحه بتكثيف الأعمال والانتهاء منه قبل الموعد المحدد ودخوله حيز التشغيل خلال الفصل الدراسي الجديد لخدمة الطلاب من خلال تنفيذ الأنشطة الرياضية .

وأشاد " المحافظ " دور وزير التربية والتعليم ومجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في دعم تطوير ديوان مديرية التربية والتعليم وحمام السباحة والذي سيعد نقله نوعية لتنفيذ الأنشطة الرياضية لطلاب المدارس .

و صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن حمام سباحة التربية والتعليم يعد من اول حمامات السباحه علي مستوي المحافظه حيث تم تنفيذه بمقاييس أولمبية ويعمل بنظام السخن والبارد وهو أول حمام سباحه مغطي لتدريب الطلاب وتنفيذ الدورات الخاصه بالتفوق الرياضي.

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التربية والتعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس هيئة الابنية التعليمية وكيل وزارة التربية ولى وزارة التربية والتعليم

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