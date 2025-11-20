قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
رياضة

30 حكمًا شابًا يشاركون في برنامج تدريبي شامل برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم

حسام الحارتي

انطلق اليوم الخميس المعسكر الثانى لحكام النُخبة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع اتحاد الكرة المصرى، ويستمر حتى 23 نوفمبر الجارى، بمشاركة 30 حكما واعدًا تحت سن 30 عاما، من حكام الساحة والحكام المساعدين.

وشهد افتتاح المعسكر حضور أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة، وجهاد جريشة وسيد مراد عضوي اللجنة، إلى جانب عزب حجاج مدير اللجنة.

ويحاضر في المعسكر من جانب "فيفا" الخبير الفني تامر دري، والجزائرى شريف ناصري مسؤول الجانب البدنى.

وأكد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، يواصل دعمه الكامل لمنظومة التحكيم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان سببا رئيسيا في تطوير البرامج الفنية والبدنية للحكام، وإتاحة الفرصة للحكام الشباب للمشاركة في معسكرات النخبة برعاية "فيفا".

ويتضمن برنامج المعسكر محاضرات نظرية متخصصة حول ركلات الجزاء ولمسات اليد والاحتكاكات والمنافسة البدنية، بالإضافة إلى شرح شامل للتعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.

كما يشمل اليوم الأول اختبارًا للياقة البدنية للحكام المشاركين.

ويتضمن البرنامج اختبارات Video Test و Offside Test، إلى جانب مراجعة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباريات الدورى المصري مؤخرًا، مع التركيز على معايير احتساب لمسة اليد داخل منطقة الجزاء، ومتى يسمح الحكم باستمرار اللعب.

وسيحصل الحكام خلال المعسكر على شرح تفصيلى لحالات التداخل في التسلل ودور تقنية الفيديو الـVAR في اتخاذ القرارات، على أن تخصص الفترة الصباحية للمحاضرات النظرية، بينما تقام التطبيقات العملية وتدريبات اللياقة البدنية داخل الملعب خلال الفترة المسائية.

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

