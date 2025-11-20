30 حكمًا شابًا يشاركون في برنامج تدريبي شامل برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم

انطلق اليوم الخميس المعسكر الثانى لحكام النُخبة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع اتحاد الكرة المصرى، ويستمر حتى 23 نوفمبر الجارى، بمشاركة 30 حكما واعدًا تحت سن 30 عاما، من حكام الساحة والحكام المساعدين.

وشهد افتتاح المعسكر حضور أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة، وجهاد جريشة وسيد مراد عضوي اللجنة، إلى جانب عزب حجاج مدير اللجنة.

ويحاضر في المعسكر من جانب "فيفا" الخبير الفني تامر دري، والجزائرى شريف ناصري مسؤول الجانب البدنى.

وأكد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، يواصل دعمه الكامل لمنظومة التحكيم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان سببا رئيسيا في تطوير البرامج الفنية والبدنية للحكام، وإتاحة الفرصة للحكام الشباب للمشاركة في معسكرات النخبة برعاية "فيفا".

ويتضمن برنامج المعسكر محاضرات نظرية متخصصة حول ركلات الجزاء ولمسات اليد والاحتكاكات والمنافسة البدنية، بالإضافة إلى شرح شامل للتعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.

كما يشمل اليوم الأول اختبارًا للياقة البدنية للحكام المشاركين.

ويتضمن البرنامج اختبارات Video Test و Offside Test، إلى جانب مراجعة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباريات الدورى المصري مؤخرًا، مع التركيز على معايير احتساب لمسة اليد داخل منطقة الجزاء، ومتى يسمح الحكم باستمرار اللعب.

وسيحصل الحكام خلال المعسكر على شرح تفصيلى لحالات التداخل في التسلل ودور تقنية الفيديو الـVAR في اتخاذ القرارات، على أن تخصص الفترة الصباحية للمحاضرات النظرية، بينما تقام التطبيقات العملية وتدريبات اللياقة البدنية داخل الملعب خلال الفترة المسائية.