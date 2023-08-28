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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ارتفاع عدد الراحلين عن الأهلي إلى 19 لاعبا رسميا .. تعرف عليهم

الأهلي
الأهلي

ارتفع عدد اللاعبين الراحلين عن جدران النادي الأهلي إلى 19 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر .

وشهدت الساعات الماضية رحيل أحمد القندوسي عن الأهلي رسميا وإعارته إلى فريق سيراميكا كليوباترا لمدة عام واحد.

ورحل عن النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي كل من؛ حمدي فتحي إلي الوكرة القطري وبرونو سافيو إلي بوليفار البوليفي وشادي حسين و علي لطفي إلي نادي زد ،كما رحل عن الأهلي لويس ميكيسوني إلي سيمبا التنزاني، فضلًا عن رحيل أيمن أشرف إلي نادي البنك الأهلي، كما تم الاستغناء عن الثنائي سعد سمير ومحمد محمود.

وغادر حسام حسن إلي سموحة، بينما رحل مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وأحمد سيد غريب، مصطفى سعد ميسي ومحمد أشرف إلي نادي زد، بجانب انتقال العربي بدر، إلى صفوف المقاولون العرب ورحل كل من وليد مصطفي و عمار حمدي، فضلًا عن زياد طارق.

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