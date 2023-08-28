أرمينيا واليونان| أيمن الشيوي يكشف تفاصيل جديدة عن مهرجان المسرح التجريبي

قال الدكتور أيمن الشيوي مدير مهرجان المسرح التجريبي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، إن دولا أفريقية تشارك في المهرجان هذا العام، مشيرًا إلى أن المهرجان سيشهد 16 عرضا، بواقع 8 عروض أجنبية أوروبية و8 عروض عربية و2 عرض مصري وعرض على هامش المهرجان.

وأضاف في مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "لدينا عروض من أرمينيا وجورجيا واليونان والكونغو والإمارات والبحرين وفلسطين".

وتابع: "إدارة المهرجان كانت حريصة على وجود مصر في محيطها العربي والإقليمي بحيث نتفاعل مع الثقافات الأخرى، كما يمثل هذا المهرجان كل الثقافات الموجودة على مستوى العالم".

وأوضح: "هناك عرضان شبابيان مصريان في المهرجان، وهما من أجل الجنة من الإسكندرية، وعرض الرجل الذي أكله الورق وهي فرقة مستقلة من شباب المسرح المصري".

